Sconcerti: “Sensi sarebbe un altro errore della Fiorentina. Nessuno oggi investirebbe quella cifra per un giocatore bravo, ma dalle condizioni fisiche incerte”

L’ex amministratore delegato della Fiorentina Mario Sconcerti ha parlato ai microfoni di Calciomercato.com, dicendo la sua riguardo al centrocampista dell’Inter, Stefano Sensi, recentemente accostato alla squadra di mister Italiano:

“Non credo che l’Inter pensi davvero di incassare 15 milioni dalla cessione di Sensi. Non per le sue qualità che sono molte, ma per la sua fragilità fisica, limite questo che pesa almeno quanto le sue qualità. Inoltre Sensi non vuole lasciare l’Inter e sarebbe un altro errore della Fiorentina prenderlo e pagarne da sola i rischi”.

Sconcerti ha proseguito: “Se un giocatore non è tranquillo sulla destinazione è meglio non investirci sopra, tanto più nel mercato di oggi dove nessuno compra più nessuno. Tutto va avanti attraverso prestiti. Sensi è una classica operazione da prestito con riscatto legato a un prezzo alto, ma anche a un numero alto di presenze. Nessuno oggi investirebbe quella cifra per un giocatore bravo, ma dalle condizioni fisiche incerte”.