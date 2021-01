Sconcerti: “Si è disperso il tesoro di soldi portato da Commisso. Kokorin gran giocatore, Malcuit sa giocare ma si rompe”

Il giornalista Mario Sconcerti è intervenuto a Radio Bruno parlando dei nuovi acquisti della Fiorentina: “Kokorin per quello che ho visto io, aveva i sintomi del gran giocatore. Malcuit l’ho visto sempre giocar bene, ma si rompe a guardarsi. E’ un’ala, non sono sicuro possa fare il 3-5-2. Sono altre due scommesse. Abbiamo il problema di salvarci bene e in fretta. E le scommesse le vinci o le perdi”.

E sul futuro di Pradè: “Mi sembra che di fesserie ne siano state fatte tante, si è disperso il tesoro di soldi che ha perso Commisso. Per il rinnovo si aspetterà Aprile come l’anno scorso”.

Sul mercato: “Mi pare sia chiuso, ci sarà da piazzare Eysseric e Montiel. Non sarà facile per Eysseric. Non viviamo più il campionato, ma si passa da un mercato all’altro.