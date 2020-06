Sconcerti: “Siamo una squadra modesta. Stadio? Sarebbe meglio pensare al calcio

Il giornalista Mario Sconcerti è intervenuto a Radio Bruno parlando di Fiorentina-Brescia: “Difficilmente in casa giochiamo bene, è una cosa che si ripete. Speriamo che finisca presto e bene. I tre attaccanti vista l’assenza di Chiesa noi li reggiamo poco, potrebbe essere il momento di Sottil, ma non credo. Giocherà Lirola e Ribery. Siamo una squadra modesta e lo sapevamo”.

E su Ribery: “C’è mancato, ma anche senza di lui i punti salvezza li abbiamo fatti”

Sull’allenatore: “Non lo so, bisogna fare una rosa di nomi. Bisogna parlarne in società, bisogna parlare con lui. Emery, Petkovic, mi spaventano questi nomi. Bisogna sentire l’entusiasmo. Di buoni allenatori ce ne sono ma poi ti dicono: “La rosa è insufficiente” o “La società non mi aiuta”. E’ difficile giocare in questa condizione”.

E su Lazio e Atalanta: “Abbiamo molto da osservare ma niente da invidiare. Bisogna ricordare che l’Atalanta ha un bellissimo centro sportivo, ha rifatto lo stadio, ha un Presidente che è stato un giocatore oltre ad essere ricco. Noi ricominciamo adesso e siamo stati costretti a buttare via un anno. Non ci sono sorprese”

E sullo stadio: “Non si può far cancellare un vincolo architettonico sarebbe come andare a dire a Michelangelo che il pisello del David è piccolo. A me fa piacere che il Franchi resti li, sarebbe meglio pensare al calcio. Troviamo sempre un argomento sbagliato che ci porti fuori dal problema”