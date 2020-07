Sconcerti: “Sogno Allegri sulla panchina della Fiorentina”

Dopo aver provato Montella prima e Iachini poi, la Fiorentina si ritroverà un terzo allenatore sulla propria panchina all’inizio della prossima stagione. E l’ex amministratore delegato viola, Mario Sconcerti, in questo senso, vorrebbe che ci fosse un grande nome: “Il mio sogno sarebbe Allegri, ma prenderei volentieri anche Spalletti“. Questa è la frase rilasciata a TMW Radio da Sconcerti.

Del resto Commisso ha sempre detto di aver progetti ambiziosi per il futuro e che “i soldi non sono un problema”. E allora perché non sognare per davvero?