Sconcerti: “Sono ottimista sul lavoro di Italiano. Gattuso? Non aveva voglia di venire a Firenze perché aspirava a squadre migliori”

Il giornalista e tifoso della Fiorentina Mario Sconcerti ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Oggi era una giornata in cui dovevamo ascoltare. Se fossi stato li mi sarei concentrato sulla faccia e sulle parole di Italiano per capire che persona è. Non mi piace questa idea che tutti siano fenomeni ma sono ottimista sul lavoro del mister. Potremmo essere la sorpresa del campionato. Il gioco di Italiano è bello ma costa troppo, per avere risultati deve costare meno”.

E poi su Gattuso ha aggiunto: “La clausola serve per salvaguardare i segreti che un dirigente conosce all’interno della società. Di conseguenza ci si deve impegnare in modo civile e penale a non dire nulla. Nel calcio la realtà è sempre più semplice delle supposizioni. Secondo me Gattuso non aveva voglia di venire a Firenze perché poteva avere squadre migliori”.