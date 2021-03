Sconcerti: “Sono preoccupato per la Fiorentina. Se non segna Vlahovic non c’è nessun altro in grado di farlo”

Il giornalista e tifoso della Fiorentina Mario Sconcerti ha detto la sua sul momento della squadra viola a TMW Radio: “Ho molta paura per la situazione della Fiorentina. E’ una squadra che deve salvarsi e in cui se non fa gol Vlahovic non c’è un altro attaccante capace di segnare”.

Poche parole che mirano a uno dei problemi fondamentali della Fiorentina, ossia quello del gol. Gli uomini di Prandelli creano poco e concretizzano altrettanto, salvo casi eccezionali in cui riesce tutto bene come contro lo Spezia. Vlahovic è l’unica luce in questo momento buio ma la situazione diventa complicata se nel momento in cui sbaglia lui, e può capitare vista anche l’età, non ci sia nessun altro in grado di rimediare.