Sconcerti: “Spero che Bonaventura possa recuperare vista la brutta notizia di Castrovilli. Vlahovic? Non è vero che non è mancato alla Fiorentina, ma c’è stato un netto miglioramento in un altro reparto”

Il noto giornalista sportivo Mario Sconcerti ha parlato a TMW Radio di Fiorentina, in particolare del brutto infortunio di Gaetano Castrovilli e della gestione di Vincenzo Italiano. Di seguito le dichiarazioni dell’ex dirigente del club viola:

“Quella di Castrovilli è chiaramente una brutta notizia, mi dispiace. Spero che possa recuperare Bonaventura, al di là di domani, in cui c’è una partita intera per segnare un gol, a patto di non subirne. La Fiorentina gioca meglio della Juventus, ma gli regala un po’ di qualità individuale sparsa sul campo. Dipenderà molto da che Juve troverà: di solito soffre le squadre organizzate e credo sia delicata anche per loro”.

E su Italiano ha detto: “Non è vero che non si è notata l’assenza di Vlahovic: è mancato, eccome. Detto ciò, la Fiorentina è cresciuta come squadra e nel girone di ritorno ha perso due partite soltanto C’è stato un netto miglioramento della fase difensiva. Prima strappavano le partite, o bene bene o male male, ora se le gioca tutte. Questo è merito dell’allenatore“.