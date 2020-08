Sconcerti “spiazza” tutti: “De Rossi credo che possa diventare un grande allenatore”

Il giornalista ed è ex dirigente viola Mario Sconcerti, è intervenuto a TMW Radio commentando l’arrivo di Andrea Pirlo alla Juventus e il possibile arrivo di De Rossi, accostato anche alla Fiorentina, sulla panchina della Roma: “Forse la Roma deve cercare Sarri ma non sono assolutamente per gli esperimenti improvvisi. Ma credo che De Rossi possa diventare un grande allenatore. Su Pirlo ho dei dubbi, su De Rossi ho delle certezze. Per Sarri Roma è una piazza più simile a lui, sanguigna, arriverebbe in un ambiente molto simile a quello di Napoli e potrebbe dare di nuovo il meglio di sè”.

