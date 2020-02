Sconcerti: “Sto ancora aspettando il salto di qualità dopo l’arrivo di Commisso. Impossibile pensare all’Europa con questa squadra”

A Radio Bruno ha parlato il giornalista di Sky e tifoso della Fiorentina Mario Sconcerti. Queste le sue parole su vari temi caldi nell’ambiente viola: “Io sono per le porte chiuse, mi sembrerebbe che mettere 20/30 mila in uno stesso stadio in un paese fermo è incomprensibile. Non vedo la necessità di correre il rischio, anche se il calcio non si può fermare perché è importante. Per quando riguarda la partita con l’Udinese credo che la sostituzione di Dalbert con Igor è una mossa prettamente difensiva, il secondo devo ancora finire di conoscerlo. Dall’arrivo di Commisso ancora sto aspettando il salto di qualità. Non che non ce ne sia stato uno già con il suo acquisto della Fiorentina, ma spero per esempio che l’interesse della Fiorentina possa andare su giocatori del calibro di Aouar (centrocampista del Lione n.d.r.) costoso ma giovane. A quel punto sarei totalmente convinto del salto. Come si fa a pensare all’Europa League con una squadra così? Iachini ha dato un’anima a questa rosa ma vedo ancora troppi errori tecnici banali”.