Sconcerti sulla Juventus: “Ieri ha vinto anche per merito di un avversario modesto. Dybala può risolvere i problemi di Allegri”

Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato a TMW Radio della Juventus, prossimo avversario della Fiorentina in campionato: “La Juventus non ha il giocatore che può risolvere i problemi. Se Dybala si convincesse a occupare il ruolo di regista offensivo in maniera definitiva, la metà dei problemi della Juve potrebbero risolversi. Ieri in Champions credo ci sia stato un passo in avanti, anche per merito di un avversario davvero modesto”.

E poi ha aggiunto: “C’è da chiedersi perché la Juve ha un certo rendimento in Europa e un altro in Italia. E’ un problema attico ma anche di disponibilità che ti danno i giocatori. Il problema è convincere i giocatori che devono e possono essere gli stessi in tutte le partite”.