Sconcerti: “Vlahovic è padrone del proprio destino: sarà lui a decidere se rimanere, anche se non so perché dovrebbe”

Il giornalista e tifoso della Fiorentina Mario Sconcerti ha parlato a TMW Radio: “SuperLega? E’ un golpe che non è riuscito, ora sarà interessante capire cosa accadrà. Non basta dire ‘Abbiamo sbagliato’, non è un gioco, si è minacciato di far saltare tutto. Ci sono persone che lavoravano nella UEFA e al tempo stesso tramavano contro di essa, è una cosa grave”.

E poi, passando a parlare di Fiorentina, ha aggiunto: “Vlahovic non va venduto, ma bisogna vedere cosa deciderà il giocatore che è totale padrone di se stesso. Sarà lui a dire se vorrà rimanere, e non saprei perché, oppure se vorrà andare altrove”.