Sconcerti: “Vlahovic o prolunga o deve esser ceduto. Basta si vedano i soldi, non come con Chiesa. Al suo posto prenderei Raspadori o Scamacca”

L’ex amministratore delegato della Fiorentina Mario Sconcerti ha parlato a TMW Radio a proposito del futuro di Dusan Vlahovic:

“Dipende da lui, eppure sembra sempre della Fiorentina la colpa. Il giocatore sta dicendo che resta, il suo procuratore no… Chi dice bugie? Personalmente, visto che ha mercato: o firma adesso un prolungamento del contratto oppure lo vendo e prendo Raspadori, oppure Scamacca, o qualunque altro. Basta si vedano i soldi, visto che quelli di Chiesa per esempio ancora non si sono visti”.

Poi continua: “Mai essere schiavi di un giocatore. Un’azienda non può rimanere ferma, deve andare avanti. Se, come leggo, Vlahovic chiede 6 milioni significa che vuole andare via, che qualcuno glieli darebbe. Allora lo cedi e ti concentri su chi arriva a sostituirlo”.