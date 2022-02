Sconcerti: “Vlahovic sarà contestato, ma ha portato la Fiorentina a fare l’affare più grosso della sua storia. E ora, se la società vuole, si può costruire una squadra. Io lo applaudirei ma…”

L’ex amministratore delegato della Fiorentina, Mario Sconcerti, intervenuto all’interno della trasmissione Mediaset, Pressing, ha parlato della sfida di mercoledì tra i viola e la Juventus, dicendo: “Sono convinto che Vlahovic sarà contestato. Firenze non ha capito, la maggior parte dei tifosi non ha capito. Io ho dato 8 all’operazione fatta da Commisso, perché è profondamente diversa rispetto a quella di Donnarumma per esempio”.

E ancora: “L’ex portiere del Milan è andato via a zero, Vlahovic ha portato l’affare più grosso della storia della Fiorentina che ora potrà costruire, se vuole, una squadra. Fosse per me, ma non rappresento Firenze e non l’ho mai potuta rappresentare, io lo applaudirei, perché così mi hanno insegnato in famiglia ad accettare gli ospiti, poi i tifosi faranno quello che gli pare. Quello che vi posso assicurare è che non faranno del male a nessuno”.