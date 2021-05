Sconcerti: “Voto 5 per la Fiorentina. Era la squadra con meno equilibrio”

Il giornalista Mario Sconcerti su Calciomercato.com ha stilato le pagelle di fine anno per quanto riguarda il campionato. Voto insufficiente per la Fiorentina di Commisso: “Inter e Milan stesso punteggio 9. L’Inter è sempre stata più forte e ha giustamente vinto, ma il voto non è alla forza, è a tutta le componenti della stagione. Credo che il Milan con le sue possibilità, abbia fatto un campionato in linea con quello dell’Inter. Fiorentina 5, era forse la squadra con meno equilibrio“.