Sconfitta amara ma non sanguinosa per la Fiorentina di Aquilani, che resta in zona play-off. Risultati e classifica Primavera

Una sconfitta proprio sul fil di lana per la Fiorentina Primavera, incappata nel 3-2 di Napoli dopo una doppia rimonta importante. La squadra di Aquilani per il momento resta al quinto posto, in attesa delle gare delle inseguitrici (ricordiamo che l’ultimo posto valido per la post season è il sesto). La Juve in particolare ha due gare in meno rispetto ai viola e attenzione anche alla Samp, che potrebbe ridurre il gap.

Napoli-Fiorentina 3-2

Torino-Inter 0-2

Milan-Bologna 1-4

Spal-Atalanta

Sassuolo-Empoli

Cagliari-Juventus

Lecce-Pescara

Genoa-Roma

Verona-Sampdoria

Classifica: Roma 61, Inter 59, Cagliari 55, Atalanta 54, Fiorentina 51, Juventus 47, Sampdoria 45, Bologna 42, Sassuolo 41, Torino 40, Milan, Empoli, Napoli 39, Verona 38, Genoa 35, Lecce 34, Spal 23, Pescara 15.