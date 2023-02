Sconfitta beffa per la Reggina di Gori e Pierozzi e gli amaranto scendono ancora in classifica

Un altro sabato da titolare per Niccolò Pierozzi con la Reggina, che ha messo insieme però la quinta sconfitta nelle ultime sei giornate, in casa del Cittadella. E dire che sembrava il pomeriggio giusto per invertire il trend dopo che il primo tempo si era chiuso sullo 0-2 per gli amaranto, grazie alle reti di Fabbian ed Hernani. Ma lo stesso Fabbian è stato espulso a fine tempo, condannando poi i suoi alla rimonta nella ripresa dove i veneti l’hanno ribaltata sul 3-2. In campo 90 minuti l’esterno viola, entrato al 55′ invece Gori che però non ha avuto modo di rendersi protagonista sotto porta.