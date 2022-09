Sconfitta pesantissima per la Repubblica Ceca di Barak. E il CT furioso: “Alcuni veramente pessimi, dove vogliamo andare così?”

Ieri è andata in scena un’altra serata di Nations League. L’unico calciatore della Fiorentina partito titolare è Antonin Barak con la sua Repubblica Ceca, che ha subito una pesantissima sconfitta: 0-4 contro il Portogallo. Un’ora in campo per il numero 72 viola, in quella che è una serata da dimenticare del tutto per lui e per la sua Nazionale.

Da segnalare le parole molto pesanti del furibondo CT della Repubblica Ceca, Jaroslav Šilhavý, riportate da tn.cz: “Siamo stati indisciplinati. Ci voleva la partita perfetta, non abbiamo neanche giocato bene. Ci sono state prestazioni individuali veramente pessime. Con un atteggiamento del genere, non potevamo ipotizzare nessun altro risultato. Così non si va da nessuna parte“.