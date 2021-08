Scoppia il caso Kane al Tottenham. Che succederà con Vlahovic?

In casa Tottenham sta per scoppiare ufficialmente il caso Harry Kane. Il capitano degli Spurs, come riportato dal The Telegraph, non si è presentato all’allenamento odierno della sua squadra dopo aver terminato le vacanze. Un gesto per spingere il club alla cessione, facendo leva anche su un accordo non scritto raggiunto con la precedente dirigenza.

In caso di rottura definitiva e di cessione al Manchester City, il Tottenham sarebbe costretto a muoversi con forza sul mercato degli attaccanti per sostituire Kane. Il nome di Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, è da tempo in cima alla lista di Fabio Paratici, ex dirigente della Juventus e oggi uomo mercato degli Spurs.