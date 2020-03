Scoppia la polemica alla Mercafir: “E’ una bomba a orologeria”

Scoppia la polemica alla Mercafir, il mercato ortofrutticolo in cui si sarebbe dovuto costruire il nuovo stadio della Fiorentina. In questi giorni le attività alla Mercafir vanno avanti, ma le condizioni non sono ottimali e non lasciano tranquilli i lavoratori. Un operatore ha raccontato la situazione di criticità a Lady Radio: “Questa è una bomba a orologeria. Stiamo a distanza, cerchiamo di non toccarsi, dobbiamo continuare a dare il servizio ma le mascherine non si trovano. La Mercafir, il comune di Firenze, avrebbero dovuto darci delle mascherine. E chi non ce l’ha, non dovrebbe entrare”.