Scoppia la protesta dei residenti a Campo di Marte: “Venga messa una Ztl temporanea quando gioca la Fiorentina”

Un quartiere che vivrà dei grandi cambiamenti quello di Campo di Marte, pur continuando ad ospitare le partite della Fiorentina in quello che fino al 2023 sarà l’attuale ‘Franchi’ e teoricamente dal 2026 dovrebbe essere la nuova versione, sulla base del progetto Arup. Un progetto che coinvolgerà anche i dintorni della struttura, con il parco verde previsto in zona ‘Campini’ e la nuova linea della tramvia. In queste ore però è nato un movimento, ad ora attivo con la pagina Facebook ‘Zona Franca per il Franchi’, da parte di alcuni abitanti del quartiere: la richiesta è quella di una grande Ztl da Piazza delle Cure al Gignoro, temporanea e circostante l’impianto in cui gioca la Fiorentina.