Scopriamo Barisic, il roccioso centrale che ha attirato le attenzioni della Fiorentina…ma non solo

E’ in Italia da poco Adrian Leon Barisic, ma ha saputo ampiamente mettersi in mostra con la maglia del Frosinone. La Fiorentina lo segue con attenzione, e alla lista delle interessate si sono aggiunte Empoli, Monza, Salernitana e Sampdoria.

Il 2001 di proprietà dei croati dell’Osijek, almeno fino al 30 giugno prossimo, si è rivelato uno dei difensori di maggiore prospettiva della scorsa stagione di serie B. Centrale di piede destro, molto forte di testa e vigoroso fisicamente, Barisic sa il fatto suo anche in costruzione. Non a caso il difensore nato a Stoccarda è stato accostato al kosovaro Rrahmani, in forza al Napoli e maturato proprio in Croazia. Le sue buone doti in uscita palla al piede gli permettono anche di giocare in una difesa a tre.

Barisic ha iniziato a conoscere il calcio italiano soltanto dallo scorso mercato di riparazione, ma ha saputo subito ben adattarsi in Serie B. Il bosniaco è un elemento sicuramente di prospettiva e che potrebbe rappresentare una scommessa interessante per il futuro viola.