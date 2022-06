Scopriamo Delle Monache, talento del Pescara seguito dalla Fiorentina che si è fatto notare anche con l’Italia

La Fiorentina si trova attualmente in testa nella corsa a Marco Delle Monache, attaccante classe 2005 del Pescara. Il giovanissimo esterno d’attacco in forza alla squadra abruzzese si è messo in mostra con la Primavera ampiamente sotto età, debuttando anche nei professionisti nella stagione appena conclusa. Il giocatore ha totalizzando ben 7 gettoni col Delfino con i mister Auteri e Zauri, ex difensore viola. Delle Monache è un elemento tenuto in grande considerazione anche dal ct dell’Italia Under 17, Bernardo Corradi. Il ragazzo ha recentemente fatto parte del gruppo degli Azzurrini che si è recato in Israele per l’Europeo, uscendo di scena ai quarti di finale per mano dell’Olanda.

Delle Monache è un calciatore di eccezionale rapidità e ottima tecnica. Destro di piede, è devastante in campo aperto e dispone di un ottimo dribbling. Come confermato di recente dal procuratore Di Renzo, per Delle Monache oggi la Fiorentina fa sul serio. La soluzione migliore per calciatore e società viola sarebbe quella di prelevarlo a titolo definitivo, lasciandolo in prestito al Pescara, con cui avrebbe spazio con i ‘grandi’ con continuità. La dirigenza gigliata ha già avuto modo di parlare del ragazzo con il Pescara e le prossime settimane chiariranno le intenzioni della Fiorentina.