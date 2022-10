Scoramento Gonzalez: Uno stop che spiazza tutti. Riuscirà a tornare in campo prima della sosta?

Un momento di scoramento: è quello che sta vivendo l’attaccante della Fiorentina, Nicolas Gonzalez. Stando a quanto fatto emergere ieri dal club viola, il giocatore non ha riportato lesioni lesioni muscolo-tendinee nel match di sabato, ma necessita di un’ulteriore rivalutazione nei prossimi giorni.

In sostanza è fermo ancora una volta, fatto questo che preoccupa la società, lo staff tecnico, ma anche l’entourage del calciatore che è rimasto spiazzato da questo nuovo stop ed è in attesa di novità provenienti da Firenze.

Intanto per lui in Argentina si parla di 15 giorni senza campo, ritorno previsto per disputare le ultime due partite prima della sosta per il Mondiale. Tutto questo a patto che il CT della nazionale albiceleste, Scaloni, non decida di portarsi via i giocatori con qualche giorno d’anticipo rispetto al termine delle gare con i club (è un’eventualità da non escludere perché il regolamento delle competizioni internazionali glielo consente).