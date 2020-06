Scudetto femminile assegnato alla Juventus, le bianconere avevano 9 punti di vantaggio sulla Fiorentina

Secodno quanto riporta Sky Sport il Consiglio Federale ha preso la decisione definitiva sullo scudetto femminile: la Juventus Women è campione d’Italia. La Serie A femminil e

Advertisement

0 0 vote Article Rating

non è mai ripresa e l’assegnazione del titolo è avvenuta in virtù della prima posizione in classifica occupata dalle bianconere al momento dello stop. La Juventus aveva 9 punti di vantaggio sullae sulseconde.