Se a Firenze non ha lasciato il segno, in Inghilterra è stata una vera e propria tragedia: ora l’ex centrocampista viola si ritrova svincolato

Solo qualche mese fa vi raccontavamo della tragica esperienza dell’ex centrocampista della Fiorentina Carlos Sanchez, che dopo la non fortunata esperienza in viola, si era trasferito in Inghilterra al West Ham (LEGGI QUI). Alcuni media lo avevano definito addirittura come uno dei peggiori colpi della storia del club londine se. Del colombiano la società se ne sarebbe voluto sbarazzarsene molto prima, ma le pretendenti evidentemente non erano molte. Ed è così che dal primo luglio Carlos Sanchez

sarà svincolato, poiché non sarà prolungato il suo contratto che lo lega agli Hammers. La fortuna non lo ha abbracciato nemmeno oltremanica e il centrocampista ora dovrà trovarsi una nuova sistemazione.