“Se arrivasse un’offerta di 60 milioni per Milenkovic non ci penserei due volte. Anche lui vorrebbe avere di più di quello che gli offre la Fiorentina”

L’ex Fiorentina e oggi allenatore Pasquale Padalino ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Iachini non lo conosco molto bene, se non come atleta, ma non mi pare che nel suo DNA ci sia l’arrendevolezza o il venir meno all’impegno. Penso che ogni allenatore si porti dietro una nomea, dal più difensivista a chi predilige un calcio offensivo. Questo non pregiudica i risultati, un esempio su tutti è Trapattoni che con un calcio difensivo ha vinto tutto. Ciascuno poi deve adattarsi al materiale che ha disposizione. Vendere Pezzella e Milenkovic? Tutti hanno un prezzo: anche Zidane è stato venduto… Se ti portano dei soldi alla fine conta il risultato. Bisogna relazionare il livello del calciatore alle velleità della squadra: se ti portano 60/70 milioni per Milenkovic bisogna prenderli in considerazione perché credo lui stesso chieda di più di quanto può offrirgli la Fiorentina. Di fronte ad una proposta che mi potrebbe permettere di migliorare l’organico con più pedine ci rifletterei”.

0 0 vote Article Rating