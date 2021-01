“Se Atalanta e Sassuolo non possono competere con le big, figuriamoci la Fiorentina. Per Commisso sarà difficile colmare questo gap in poco tempo”

Il giornalista sportivo Massimo De Luca ha parlato a Radio Bruno Toscana di vari temi riguardanti la Fiorentina: “Colmare un gap così importante nel breve mi sembra difficile, a meno che Commisso non investa davvero tantissimi soldi ma non credo che accadrà. Si parla spesso di Atalanta e Sassuolo come “Cenerentole” che possono addirittura ambire all’Europa, ma la verità è che alla lunga le qualità vengono fuori. Va bene che hanno un bel gioco, ma questo non basta per competere fino in fondo con le solite big del campionato. Questo per dire che se non possono competere davvero queste due squadre, tanto meno potranno farlo quelle che lottano per la salvezza come la Fiorentina“.

