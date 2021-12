Se centravanti gioca un cartonato…inadeguato anche per una partita al prato del Quercione

La Fiorentina B, con un cartonato al posto del centravanti, rischia il passaggio del turno. Buon primo tempo ed inizio di ripresa con il raddoppio che, anziché dare sicurezza, toglie concentrazione. Il gol del Benevento manda in ansia tutta la squadra che non riesce più a costruire un’azione degna di tale nome.

Rosati – 7 – Non giocava da un anno e mezzo ma non se n’è accorto nessuno: quattro parate che rintuzzano i propositi bellicosi del Benevento.

Kokorin – 0 – Spaesato come fosse arrivato ieri. Imballato come se non si allenasse da un anno. Si muove poco e male, sempre nascosto dietro l’avversario. Tiro sbilenco davanti al portiere. Inadeguato anche per uno scapoli-ammogliati al prato del Quercione.

Sottil – 7,5 – Vivace sulla fascia, infila spesso la palla in area, ma Vlahovic è in panchina. Alla fine si mette in proprio colpisce di testa e ribadisce in rete.

