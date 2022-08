“Se certe scene fossero accadute in Italia, avrebbero provocato reazioni indignate. La Fiorentina si faccia sentire con la Uefa”

Sporca, ma vincente. Nonostante le tante difficoltà occorse in Olanda, la Fiorentina è riuscita a portare a casa lo 0-0 che le è valso la qualificazione alla fase a gironi di Conference League.

Del clima che i giocatori hanno trovato nello stadio del Twente ne ha parlato l’edizione odierna del Corriere Fiorentino: “La Fiorentina torna in Europa e dovrà ricordarsi di erigere una statua a Pietro Terracciano. Molto di quello che si è visto – in campo, allo stadio e per le strade della città – ha avuto poco a che fare con il calcio e con il tanto sbandierato fair play che da anni la Uefa porta avanti con alterne fortune”.

E ancora: “Per questo la qualificazione della Fiorentina è ancora più meritata e, sotto l’aspetta della crescita della squadra, importante. E resta il dubbio che se certe scene fossero accaduto in uno stadio italiano, avrebbero provocato reazioni più che indignate. La Fiorentina da ieri è di nuovo di diritto al tavolo della Uefa. Da cui provare a far sentire la propria voce”.