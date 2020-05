Se ci fosse un contagio dopo la ripartenza tutti in quarantena, di nuovo! Ma così si può davvero ricominciare?

La Serie A riparte, si ma come? Il Corriere della Sera ha risposto a una delle domande più frequenti: e se ci fosse un altro positivo dopo la ripartenza? Tutta la squadra dovrebbe tornare in quarantena per altre due settimane, decretando quindi la fine della stagione. Niente modello tedesco dunque, dove se ci fosse un positivo, verrebbe isolato senza influire sul resto della squadra. La ripartenza corre su un filo sottilissimo e solo un tampone positivo potrebbe decretare lo stop definitivo della Serie A.