“Se Commisso considererà la Fiorentina un investimento, prima o poi non ne potrà più. Potrà restare se vivrà i viola come un hobby. Le colpe sono degli uomini di cui si è fidato”

Il manager fiorentino, diventato direttore del nuovissimo SoFi Stadium (la nuova casa dei Rams e dei Chargers di Los Angeles, costata 5 miliardi di dollari), Maurizio Manetti, interviene sulla questione stadio della Fiorentina.

In un’intervista rilasciata al Corriere Fiorentino, Manetti dichiara: “Non conosco personalmente Rocco Commisso, ma vedo che si sta scontrando con la nostra mentalità e non solo. Qui i progetti se sono sostenibili vengono realizzati. Da noi devi sfidare le istituzioni, la burocrazia è sempre un ostacolo. Credo che se considererà la Fiorentina un investimento prima o poi non ne potrà più, se invece la vivrà come un hobby allora potrà restare…Commisso ha poche colpe, bensì le hanno gli uomini di cui si è fidato”.