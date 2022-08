“Se Commisso manterrà un profilo basso la Fiorentina ne gioverà. Sforzo importante per Milenkovic, Jovic e Dodô. Se arrivasse anche Lo Celso…”

Giornalista di Repubblica e tifoso viola Giuseppe Calabrese a Radio Bruno commenta il mercato della Fiorentina e il rinnovo di Milenkovic: “Il rinnovo di Milenkovic è il miglior colpo di mercato. E’ fondamentale, Italiano aveva sottolineato quanto fosse difficile sostituirlo. L’ingaggio altissimo è la naturale conseguenza di proporre un rinnovo così lungo ad un calciatore come Milenkovic. Complimenti alla Fiorentina, non era scontato. Soprattutto, al di là della questione tecnica, la conferma del serbo è dimostrazione che sta nascendo progetto interessante, anche per giocatori di un certo tipo. Con delle ambizioni. La Fiorentina sta tornando ad essere ambiziosa, e questo unito alla scelta di rimanere di un elemento come Milenkovic è un segnale importante. Jovic ha alzato il livello. E’ cresciuta la consapevolezza nei propri mezzi della squadra, e questo mi piace molto. Io penso che la Fiorentina sia migliorata anche tecnicamente. Ricordo squadre del passato che partivano dietro agli avversari e poi li scavalcavano. Non c’è solo l’aspetto tecnico da considerare. La Fiorentina parte convinta di fare una grande stagione, e questo è un aspetto che mi fa davvero ben sperare”.

Infine Calabrese ha aggiunto: “Ho apprezzato il passo indietro di Commisso e dei dirigenti, che hanno vigilato sulla squadra ma lasciato lavorare Italiano in serenità. Il presidente non ha bisogno di venire allo stadio per far sentire la vicinanza, poi tanto meglio se riesce. Se Commisso manterrà un profilo basso, la fiorentina ne gioverà sicuramente. Le sue intenzione stanno nel mercato fatto, nello sforzo fatto per trattenere Milenkovic. Nelle mosse Jovic Dodô Mandragora, di non poco conto. Se arrivasse anche Lo Celso nonostante le smentite di Pradè, si pensa anche a Bajrami, sarebbe un ulteriore passo avanti. La Fiorentina sta facendo più di quanto mi sarei aspettato e forse anche più di quanto può”.