Se fai entrare Cabral a due minuti dalla fine, vuol dire che annientarlo non ti basta e vuoi pure umiliarlo. Biraghi, vedi che allora si può fare?

La consistenza degli Hearts è pari a quella delle squadre che di solito la Fiorentina affronta durante il ritiro di Moena. Vola qualche pedata in più, ma il livello tecnico è davvero infimo. Quindi occorre tornare rapidamente nel calcio vero, perché a Lecce non sarà così facile prendere i tre punti.

Un dubbio. Comprensibile l’insistenza di Italiano su Jovic, se ha deciso che è lui il condottiero dell’attacco viola, è giusto che giochi sempre. Ma se lo sostituisci e non mandi in campo Cabral significa che, calcisticamente, vuoi annientare il brasiliano. Se poi lo fai entrare a due minuti dal termine, vuol dire che annientarlo non ti basta e vuoi pure umiliarlo. Qual è il motivo di tanta crudeltà?

Biraghi – 7 – Va sul fondo è crossa teso… Jovic segna. Vedi che allora si può fare. Punizione da manuale sotto l’incrocio dei pali.

Jovic – 6,5 – Colpo di testa finalmente a centrare la rete. Da quel momento tutto diventa più facile.

Kouame – 7 – Niente gol ma assist, percussioni e una vitalità contagiosa per i suoi compagni.

Allenatore: Vincenzo Italiano – 6 – La squadra reagisce alla cenciata presa contro la Lazio, ma l’ostacolo è modestissimo. Si accontenta di un secondo tempo inguardabile. Tiene Cabral in panca senza un perché.

Leggi l’articolo completo e le pagelle di Francesco Matteini su Violaamoreefantasia.it