Se Firenze piange, Lirola non ride: lui e Milik eliminati dalla Coppa di Francia da un club di quarta divisione

In Francia Pol Lirola ha trovato sicuramente nuovi stimoli e diversi minuti nel Marsiglia, il club che l’ha preso in prestito. In Ligue 1 il club di Sampaoli arranca però in ottava posizione e ieri sera è arrivata una cocente eliminazione anche dalla Coppa di Francia, contro il Canet Roussillon, club addirittura di quarta divisione. Titolari sia Lirola che l’ex obiettivo della Fiorentina Milik, che aveva segnato il gol del momentaneo pareggio: il Marsiglia però ha perso clamorosamente per 2-1, uscendo così dalla manifestazione.