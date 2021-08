Se Firenze piange, Roma non ride, De Paola: “Non vorrei che Mourinho fosse fumo negli occhi…”

C’è un po’ di subbuglio anche a Roma in vista dell’avvio della stagione, tra Conference League e Fiorentina alla prima in campionato. Il giornalista Paolo De Paola ha parlato a Tmw Radio del clima in casa giallorossa, a due settimane dal match con la Fiorentina: “Ci sono delle insofferenze, sia sui carichi di lavoro che a livello tattico, che trapelano dallo spogliatoio della Lazio su Sarri. Qualche domanda il tecnico se la deve porre, perché queste insofferenze sono sorte anche al Chelsea e alla Juventus. La Roma? Se perde Dzeko diventa difficile, non hanno preso neanche Xhaka. Ci sono buchi grandi a centrocampo e in attacco, non vorrei che Mourinho fosse fumo agli occhi”.