Se Frey ha difeso i pali viola per ben sei anni la Fiorentina deve ringraziare… il Barcellona! Il retroscena di mercato del portiere francese

L’ex portiere della Fiorentina Sebastien Frey, nel corso di un collegamento in videochiamata con Calciatori Brutti, Emiliano Viviano e Alberto Brignoli, ha svelato un retroscena di mercato risalente ai tempi di Firenze: “Nel 2007 c’è stata una trattativa per me tra Barcellona e Fiorentina. Le operazioni erano in stato avanzato, era praticamente fatta. Invece all’ultimo il Barcellona cambiò idea perché ritenevano (Victor Valdès, ndr) molto più bravo di me con i piedi. Quindi anche se in tutto il resto io ero meglio di lui, decisero di non prendermi”. Una bella fortuna per la squadra di Prandelli, che aveva acquistato Frey solo da due stagioni e che anche grazie a lui raggiunse i risultati che ben conosciamo, su tutti le due qualificazioni consecutive alla Champions League.

