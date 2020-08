Se gli uomini aspettano, le donne della Fiorentina sono cariche. “Voglio battere la Juve e sogno lo scudetto”

La nuova giocatrice della Fiorentina Femminile, Katja Schroffenegger ha commentato il suo arrivo a Firenze sui canali ufficiali: “Dopo la mia esperienza con la Florentia durata un anno era forte il mio desiderio di restare a Firenze ma di salire di livello, quando sono stata chiamata dalla Fiorentina non ho avuto dubbi ed ho scelto la maglia viola”.

E ancora: “Si sentono le pressioni di una città come Firenze e di un club storico come la Fiorentina. L’impressione è positiva, siamo un gruppo nuovo con tate ragazze arrivate dall’estero ma per ora le impressioni sono buone”.

E sugli obiettivi: “Fare bene e raggiungere magari anche la maglia azzurra. Mi piacerebbe battere la Juventus e di arrivare più in alto rispetto alla scorsa stagione… anche se il livello delle big si è alzato, ma sogno di vincere il mio primo scudetto”.