“Se Ikoné avesse segnato, la Fiorentina non avrebbe rubato niente. Vanno fatti i complimenti a chi ha costruito la squadra e a chi la sta allenando”

Il giornalista di Sky Sport Matteo Barzaghi, intervenuto a Radio Bruno Toscana, si è soffermato sui temi del momento in casa Fiorentina.

“Fin da inizio stagione avevo detto che Italiano avrebbe fatto divertire Firenze. Non mi piace la Fiorentina fuori dall’Europa, il blasone del club importante e l’ambiente è davvero bello. Al di là delle difficoltà dell’Inter, Italiano l’ha preparato davvero bene la partita. Ma i nerazzurri, se vogliono vincere lo Scudetto, non possono sprecare queste occasioni. La Fiorentina ha giocato davvero bene e forse avrebbe anche meritato di vincere: se Ikoné avesse segnato, la Viola non avrebbe rubato niente”.

Continua così Barzaghi: “Tra andata e ritorno contro l’Inter, la Fiorentina non ha mai demeritato. Vanno fatti i complimenti a chi ha costruito la squadra e a chi la sta allenando”.