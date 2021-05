“Se il Napoli gioca da Napoli, può vincere largamente contro la Fiorentina. Consigliai Vlahovic a De Laurentiis in tempi non sospetti, ma…”

A AreaNapoli.it ha parlato il giornalista e conduttore televisivo napoletano Paolo Esposito che è intervenuto sulla partita di domenica contro la Fiorentina ma non solo. Queste le sue parole: “Tutto dipende dal Napoli, se sarà quello visto nelle ultime partite vincerà anche largamente. Consigliai Vlahovic a De Laurentiis in tempi non sospetti, ma qualcuno gli sconsigliò di darmi retta. Oshimen da solo può devastare da solo la difesa della fiorentina, Pezzella & Co. non sembrano fulmini di guerra”.