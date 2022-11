Se in campionato la Fiorentina segna poco in Europa cambia tutto: viola in cima ad una particolare classifica

Come sappiamo bene in queste prime quindici giornate di Serie A la Fiorentina di Vincenzo Italiano ha avuto grandi problemi a segnare. A parte l’ultimo mese di campionato, in cui i viola sono riusciti a segnare con una moderata continuità, le prime giornate sono state tragiche: adesso con 18 reti in 15 partite l’attacco viola è il decimo attacco, ma molto tempo è stato da zona retrocessione.

In campo europeo la squadra sembra però trasformarsi, e a testimoniarlo è anche il dato pubblicato questo pomeriggio dalla Uefa. Nonostante la Fiorentina sia arrivata seconda nel girone A di Conference League, posizione che quindi la costringerà ad affrontare il turno di preliminare di Febbraio contro il Braga, è tra le squadre che segna di più: con 14 reti in appena 6 partite i viola, assieme a Villareale e Istanbul Basaksheir, è la squadra che ha segnato di più nella fase a gironi della terza competizione europea.