“Se la Fiorentina avesse più punti, Prandelli starebbe già giocando con la difesa a quattro. Kokorin un acquisto per il futuro”

L’ex team manager della Fiorentina, Roberto Ripa, ha parlato del momento della squadra di Prandelli a Lady Radio.

Questo un estratto del suo intervento: “Le critiche ci vogliono, anche questo è il bello del calcio. Uno dei problemi della Fiorentina è che se si fa male Vlahovic, in attesa di Kokorin, manca l’attaccante di scorta. Ieri la Viola ha giocato una delle sue partite migliori, ma quando c’è da concretizzare non si riesce a far gol. E non è un caso se la Fiorentina ha il peggior attacco della Serie A. Vlahovic ha fatto otto reti, lo stesso numero di Zapata. Prandelli? Non è un tecnico a cui piace subentrare, ha bisogno di tempo per poter dare le sue idee ai giocatori. Da un punto di vista fisico c’è stato un miglioramento, visto che la Fiorentina contro il Benevento giocava a due all’ora. Mancano giocatori in grado di saltare l’uomo, anche se Bonaventura è in crescita”.

Continua così Ripa: “Sono convinto che se la Fiorentina fosse in una posizione di classifica più tranquilla, Prandelli starebbe già giocando con la difesa a quattro. Kokorin? La società sapeva che non era pronto subito, ma il contratto fino al 2024 significa che ci vogliono puntare anche e soprattutto per il futuro. Vederlo in campo contro l’Inter, in tal senso, mi ha sorpreso”.