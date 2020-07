Se la Fiorentina dorme sonni (abbastanza) tranquilli il merito è soprattutto delle “altre”. E stasera l’ennesimo match point

Come successo anche l’anno scorso, la Fiorentina si ritrova a dover guardare le altre. Se la squadra di Iachini continua a vivere sonni relativamente tranquilli nonostante la pessima ripartenza, lo deve molto alle squadre dietro di lei. Torino, Udinese, ma soprattutto Sampdoria, Genoa e Lecce sembrano infatti non riuscire a vincere e questo ha permesso alla Fiorentina di tirare un sospiro di sollievo dopo aver collezionato la miseria di un punto in due partite. Certo, stasera contro il Sassuolo occorre vincere a tutti i costi. Anche perché ieri Torino e Genoa hanno perso, mentre oggi l’Udinese gioca sul difficile campo della Roma e Lecce e Sampdoria si sfidano nello scontro diretto. Motivo in più per considerare Fiorentina–Sassuolo l’ennesimo match point per la squadra di Iachini, al fine di allontanarsi definitivamente dalle zone scottanti della classifica. Così che, quando si parla della prossima stagione, non persista più neanche il minimo dubbio che la Fiorentina giocherà in Serie A. E di questi tempi, sarebbe già un bel traguardo.

