Se la Fiorentina non è al top, gli Hearts non stanno meglio: pesante sconfitta casalinga contro i Rangers

Questo pomeriggio i prossimi avversari di Conference League della Fiorentina sono scesi in campo per giocarsi le sue carte nel proprio campionato: stiamo parlando degli scozzesi degli Hearts che questo pomeriggio ospitavano i Rangers di Glasgow. In precedenza i pronostici non erano certo favorevoli alla squadra di Neilson, ma al novantesimo i padroni di casa riscuotono una clamorosa sconfitta: il risultato finale è 0-4 per i Rangers.

La gara non è mai stata in equilibrio, con gli ospiti in vantaggio che vanno all’intervallo già sul parziale di 0-2. Decisiva l’espulsione di Delvini per gli Hearts al 39’ del primo tempo, la doppietta di Colak e le reti di Morelos e Kent nel finale. Con questa sconfitta, sommata agli altri risultati, pone la squadra di Edimburgo al sesto posto in classifica. Se la Fiorentina non arriva al 100%, per gli scozzesi non è certo rose e fiori.