Se la Fiorentina piange, le altre pretendenti all’Europa non ridono

La corsa all’Europa che vede coinvolte, oltre alla Fiorentina, anche Roma, Lazio e Atalanta procede a rilento. Nessuna delle pretendenti sembra in grado di sfruttare i passi falsi delle avversarie. Per questo motivo la classifica della squadra di Vincenzo Italiano non ha risentito più di tanto delle due sconfitte contro Salernitana e Udinese.

D’altro canto, va detto che una o addirittura due vittorie avrebbero messo la Fiorentina in un’ottima posizione in vista del rush finale di stagione. Saranno il calendario e la condizione fisica a fare la differenza nelle ultime quattro partite di campionato, tenendo in considerazione che il tecnico viola ha ritrovato due pedine importantissime come Torreira e Bonaventura.