Se la Fiorentina vuole davvero Schuurs c’è la concorrenza del Bologna da scavalcare

La Fiorentina ha pensato e sta pensando a Perr Schuurs come eventuale sostituto di Milenkovic, in caso di partenza del serbo: il centrale olandese è di proprietà dell’Ajax e su di lui c’era il Club Brugge ma soprattutto, secondo Sky Sport, il Bologna. Ad oggi la società viola non può certo premere il piede sull’acceleratore visto che in difesa è a posto ma qualora si concretizzasse l’uscita del serbo, per arrivare al classe ’99 ci sarebbe la concorrenza rossoblu da scavalcare.