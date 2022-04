“Se la Juventus perde contro la Fiorentina e non va in finale di Coppa Italia, rischia grosso”

L’ex giocatore Stefano Impallomeni ha parlato a TMW Radio della prossima sfida di Coppa Italia tra Fiorentina e Juventus, dopo che i bianconeri hanno di fatto abbandonato le speranze Scudetto perdendo contro l’Inter: “Se la squadra di Allegri sbaglia la semifinale di ritorno contro la Fiorentina, e quindi non va in finale di Coppa Italia, rischia grosso anche in campionato. Il calendario è tutto da valutare, ogni partita è una trappola da ora in poi. C’è un finale tutto da scrivere, quindi la Juve deve stare attenta”.