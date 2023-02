“Se l’arbitro avesse convalidato il gol di Cabral nessuno avrebbe detto niente. Così si rischia di compromettere tutto il sistema”

A TMW Radio l’arbitro Claudio Gavillucci ha dato una diversa interpretazione rispetto a quella di Luca Marelli, riguardo l’episodio del gol annullato a Cabral in Fiorentina–Braga: “Da un fotogramma sembra che i pali della porta non siano allineati. Ci sono due elementi che possono distorcere l’immagine del VAR: i pali non perfettamente allineati e la prospettiva. A mio avviso la goal line technology non è perfetta e il VAR deve controllare che il pallone sia entrato o meno, ma se fossi stato nei panni dell’arbitro non mi sarei mai preso la responsabilità di convertire una decisione del VAR di quel tipo”.

E poi ha aggiunto: “Si rischia di mettere in discussione un progetto in cui sono stati investiti tempo e denaro. Anche il fuorigioco semi-automatico ha lo stesso principio, ma se si comincia a mettere in discussione la tecnologia allora si mette in discussione tutto il sistema. Non credo che Rosetti sia contento, e poi se l’arbitro avesse convalidato il gol nessuno avrebbe detto niente”.