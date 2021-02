“Se l’Atalanta è riuscita a costruire un progetto vincente, non vedo perché non possa farlo la Fiorentina. Il problema non è Prandelli”

L’ex difensore della Fiorentina Daniele Carnasciali ha parlato a Radio Sportiva: “Sono abbastanza preoccupato, fortunatamente chi sta dietro non va veloce. Ieri la Fiorentina ha perso nonostante la buona prestazione e questo preoccupa ulteriormente. Le prossime due partite con Spezia e Udinese saranno fondamentali per mantenere il contatto con chi sta davanti. Se non saranno sei punti poco ci dovrà mancare”.

E poi ha aggiunto: “Prandelli? Il problema non è l’allenatore, ma la rosa. A parte Vlahovic, manca qualcuno che trascini la squadra: senza un fuoriclasse come Ribery è dura. È stato preso Kokorin che ora non è pronto, serviva qualcuno pronto subito. Penso che servirà un progetto alle spalle ben definito con acquisti di spessore, Firenze lo merita. Negli ultimi 3-4 anni i viola hanno sempre lottato per non retrocedere: bisogna che tutti mettano qualcosa di più, proprietà in primis. L’Atalanta riesce a farlo, non vedo perché non dovrebbe la Fiorentina”.