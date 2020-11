Se non ora, quando? è un romanzo pubblicato da Primo Levi nel 1982, ottenendo fin da subito ottimo riscontro nel mondo della critica. Chissà se questa domanda in queste ore se la sta ponendo anche il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso. Non sembra esserci momento migliore per decidere le sorti del futuro della panchina viola, in un senso o nell’altro. Esonerare adesso Beppe Iachini e sostituirlo subito con Prandelli permetterebbe al nuovo tecnico di avere 10 giorni a disposizione per lavorare a stretto contatto con la squadra su un nuovo modulo.

Una conferma, invece, sarebbe un atto di fede importante da parte del tycoon italo-americano, nonché la conferma definitiva che in casa Fiorentina, volenti o no, l’ultima parola ce l’ha Commisso. A Firenze, infatti, la dirigenza intera è compatta sulla linea dell’esonero, ma dall’altra parte dell’Atlantico c’è un presidente che sembra non volersi rassegnare ad esonerare il secondo allenatore in due stagioni. Se non ora, quando?