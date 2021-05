Se non ora quando? Gli emarginati della Fiorentina alla conquista di Crotone

Con la Fiorentina ormai salva e il Crotone condannato alla Serie B, la sfida di sabato sera all’Ezio Scida sarà una vera e propria amichevole con niente in palio. Proprio niente però no, perchè le motivazioni personali dei protagonisti della gara faranno probabilmente la differenza. Ma al di là di quest’aspetto, la Fiorentina avrà modo di testare alcuni suoi giocatori che fin qui non hanno trovato molto spazio. Iachini, nella conferenza stampa pre-Napoli, aveva fatto intuire che la possibilità di effettuare il classico turnover poteva realizzarsi già contro gli azzurri, salvo poi schierare la formazione ‘titolare’. Tutto rimandato a Crotone?

Il primo nome che i tifosi si augurano di vedere in campo probabilmente è Montiel. Il giovane talento aveva salvato la Viola in Coppa Italia, ma da li in poi solo qualche manciata di minuti nel finale di partite già chiuse. Sia con Prandelli che con Iachini lo spagnolo è stato messo ai margini della rosa. Probabilmente partirà in estate, “per farsi le ossa” altrove, ma vederlo in campo 90′ potrebbe schiarire le idee a tutti. Tra i desaparecidos troviamo sicuramente Callejon e Kokorin. Due situazioni diverse, due giocatori diversi, accomunati da un minimo comun denominatore: a Firenze nessuno si ricorderà di loro per quanto visto in maglia viola. Poche le apparizioni dello spagnolo, praticamente sparito dai radar tattici dal 6 a 0 di Napoli. Pochissime invece le presenze del russo, appena 3. L’infermeria il luogo di culto dei suoi primi mesi in Italia. Poi Barreca e Malcuit. La sgroppata a Crotone non cambierebbe il loro destino. Lontani da Firenze, nessuno sentirà la loro mancanza.